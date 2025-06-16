Metroda ünlü var! Cem Yiğit Üzümoğlu halkla iç içe yolculuk yaptı

Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut ve Nilsu Berfin Aktaş gibi güçlü isimlerin yer aldığı " Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi, geçtiğimiz ay final yaparak ekranlara veda etti. Hem oyunculuk performanslarıyla hem de dönem atmosferini yansıtan prodüksiyonuyla dikkat çeken dizide başrol oynayan Cem Yiğit Üzümoğlu, final sonrası kısa bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih etti.

TATİLDE MORAL BULDU

Dizinin yayın sürecinde sosyal medya üzerinden yaptığı boykot paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Üzümoğlu, projenin tamamlanmasının ardından soluğu sevgilisiyle birlikte geçtiğimiz hafta Bodrum'da aldı. Sezon boyunca yoğun bir tempoda çalışan başarılı oyuncu, kısa bir tatille hem ruhen hem bedenen dinlenmeyi tercih etti.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ YAPTI, RAHATLIĞIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte sahil beldelerine akın eden ünlüler kervanına katılan Üzümoğlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a dönüş yaptı. Ünlü oyuncu, dönüş yolunda halk arasında olmayı tercih ederek İstanbul metrosunda görüntülendi.

Spor tarzı, salaş kıyafeti ve dikkat çeken terlikleriyle sade bir görünüm sergileyen Üzümoğlu'nun bu rahat hali sosyal medyada kısa sürede konuşulmaya başlandı. Şöhretin getirdiği görünürlükten zaman zaman uzak durmayı tercih eden Cem Yiğit Üzümoğlu'nun, metroda halkla iç içe seyahat etmesi, hayranlarının takdirini topladı.