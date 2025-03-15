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Mezarlıkta Tepki Çeken Paylaşım

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Yabancı genç kızlar mezarlıkta video çekip paylaştı, adli işlem başlatıldı ve yurtdışına çıktılar.

15.03.2025 10:15
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Mezarlıkta yaptıkları paylaşımları ile tepki çekmişlerdi: 5 gün önce yurtdışına çıkmışlar

'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan adli işlem başlatıldı

ANTALYA - Antalya'da yabancı uyruklu iki genç kızın mezarlıkta çektiği ve sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülerin ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Açıklamada şahısların Türkiye'yi terk ettiği belirtildi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda yabancı uyruklu iki genç kız, şehir merkezindeki bir mezarlıkta bulunan mezar taşlarının üzerinde iskambil oynayarak kola içti. Bu anları fotoğraf ve video çekerek kayda alan 2 genç kız o görüntüleri, "İcat edilmeden 15 yıl önce ölen birisiyle kola içmek güzeldi" yorumu ile sosyal medya hesaplarından paylaştı. Paylaşımın ardından videoyu nasıl çektiklerini anlatan ikinci bir videoyu da paylaşan ve normal kıyafetle girdikleri mezarlıkta üzerlerindeki kıyafetleri değiştiklerini de gösteren görüntülerinin diğer sosyal medya hesaplarından da yayılmasının ardından genç kızların paylaşımı büyük tepki aldı.

Yurtdışına çıkış yapmışlar

Sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde hızla yayılan ve tepkilere neden olan görüntülerin ardından başlatılan inceleme başlatan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Andızlı Mezarlığı'nda gerçekleştirildiği belirlendiği ve şahısların 10 Mart Pazartesi günü Türkiye'den ayrılarak yurtdışına çıkış yaptıklarının belirlendiği açıklandı. Açıklamada ayrıca şahıslar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi gereği; 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA

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