Mezdeke Dansçısının Cinayetinde İtiraf - Son Dakika
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Mezdeke Dansçısının Cinayetinde İtiraf

12.06.2026 12:08
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Mezdeke üyesi Aynur Kanbur'un cinayetini itiraf eden Bülent Gündüz, olay yerinde keşif yapıldı.

Şişli Fulya'daki evinin önünde 24 Mart 2016 günü silahlı saldırıya uğrayan Mezdeke grubu üyesi Aynur Kanbur'un ölümüyle ilgili cinayeti itiraf eden Bülent Gündüz'ün de katılımıyla olay yerinde yapılan keşif çalışmasının polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayı anlatırken zaman zaman bazı detayları hatırlamadığı dikkat çeken Gündüz, "Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi" dedi.

İstanbul Şişli'de 24 Mart 2016'da 90'lı yılların 'Mezdeke Dans Üçlüsü' olarak bilinen grubun üyesi Aynur Kanbur, evinin giriş kapısının önünde silahla vurularak öldürülmüştü. Olay yerinden elde edilen boş kovanlar ise bu zamana kadar bir silahla eşleşmemişti. Soruşturma kapsamında olayla ilgili 3 şüpheli tespit edilmiş, şüpheliler Bülent Gündüz, Fazlı K. ve Serdar K. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Bülent Gündüz suçlamayı kabul ederek Kanbur'u öldürdüğüne ilişkin itiraf etmişti. Bülent Gündüz ifadesinde, Aynur Kanbur'un uzaktan akrabası olduğunu belirterek, dansözlük işinin kendi ailesi içinde örf ve adetlere ters olduğunu; cinayeti bu yüzden işlediğini iddia etmişti. Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Faili Meçhul Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin katılımıyla olay yerinde keşif yapılmış, çalışmada 'yer gösterme işlemi' gerçekleştirilmişti. Şüpheli Bülent Gündüz olayı gerçekleştirdiği Narçiçeği Sokak'taki apartmana getirilmişti.

"Üzerime gelmeye başlayınca silahımı çıkardım, ateş ettim"

Olay yerinde yapılan keşif çalışmasının polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde cinayet canlısı Bülent Gündüz olayı anlattığı zaman zaman bazı detayları hatırlamadığı dikkat çekti. Gündüz olayı anlatırken, "Evine bir iki sefer gelmişliğim var. Zilin üzerinden Aynur Kanbul yazıyordu. Diafondan 'Paketiniz var' dedim. Açtı. Eskiden görüşmüşlüğümüz vardı. Beni görünce küfürlü konuşmaya başladı. Üzerime gelmeye başlayınca ben de silahımı çıkardım. Ateş ettim sonra dönüp arkamı gittim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Koşa koşa dışarı çıktım. Olay sonrası silahı yanımda götürdüm. Uzun bir süre çalıştığım dükkan içinde sakladım. Olaydan bir hafta sonra silahımı vapurla Emirgan'dan karşıya geçerken denize attım" dedi.

"Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi"

Cinayeti neden işledin sorusu üzerine Gündüz, "Ailemde böyle birinin olmaması lazımdı. Ben cinayet işlediğim dönemde bazı programlara giderek dansözlük yapıyordu. Askere gittim. Geldim evlendim. Çocuk oldu hep aksadı. Ben teslim olacaktım ama çocuklarımın ufak olması beni frenledi. Bu olayda kimse beni azmettirmedi. Tek başıma yaptım. Ben o gün kapıyı çaldığımda eğer kızı karşıma çıksaydı döner giderdim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Mezdeke Dansçısının Cinayetinde İtiraf - Son Dakika

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