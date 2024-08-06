MHP'nin kilit isimleri Ayşe Ateş için harekete geçti - Son Dakika
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MHP'nin kilit isimleri Ayşe Ateş için harekete geçti

MHP\'nin kilit isimleri Ayşe Ateş için harekete geçti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş hakkında soruşturma başlattı. Ayşe Ateş'in duruşmadaki beyanları nedeniyle ''Şikayet'' üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, mahkemeden tutanaklar talep edildi. MHP'li İzzet Ulvi Yönter ve Semih Yalçın'ın suç duyurusu sonrası Ayşe Ateş, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

06.08.2024 16:36
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30 Aralık 2022 tarihinde eski Ülkü Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesinin ardından iddianamenin hazırlanması ve dava süreci gündemdeki yerini koruyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ateş'in eşi Ayşe Ateş, "Şikayet" üzerine ifadeye çağırıldı.

ATEŞ'İN MAHKEMEDEKİ İFADELERİ ACİL OLARAK TALEP EDİLDİ

Savcılık tarafından 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen yazıda "Hakkında şikayette bulunulan Ayşe Ateş'in mahkemenizde görülmekte olan 2024/127 sayılı esas sayılı dosyasında vermiş olduğu beyanlarını içeren duruşma tutanağı kısmının ve anılan dava dosyasında hüküm kurulmuş ise bir suretinin çok acele Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi rica olunur." ifadeleri yer aldı.

"DEMEK Kİ ONLARDA SİSTEM BÖYLE"

Duruşmadaki beyanlarının talep edildiği yazı üzerine Ayşe Ateş, ifade vermeye gideceğini belirterek sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

Ateş'in sosyal medyadaki açıklaması şöyle;

"İzzet Ulvi ve Semih isimli şahıslar kendilerine iftira attığım gerekçesiyle hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar. İfade vermeye gitmem gerekecekmiş. Oysaki duruşmada Sinan Ateş'in ailesi sıfatıyla verdiğimiz beyanların mahkeme heyeti tarafından dikkate alınması ve ifade vermesi, kendini aklaması gereken şahısların İzzet Ulvi ve Semih olması gerekiyordu. Demek ki onlarda sistem böyle..."

AYŞE ATEŞ DURUŞMADA 4 İSİM VERMİŞTİ

Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin görülen duruşmada Ayşe Ateş, "Şu an bunları ilk defa anlatacağım çünkü beni de öldürürler diye korktum. Bugün bunları burada söylemezsem bir daha söyleyemem çünkü bana ne olur bilmem. Ölürsem bunlar mezara gitmesin benle. Sinan Ateş tam olarak şunu söyledi: 'Ayşe; Ulvi İzzet Yönter ve Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'a talimat vermiş, onlar da kapı kapı dolaşıp kiralık katil arıyorlar." sözleriyle MHP'li 4 ismi işaret etmişti.

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Son Dakika 3.Sayfa MHP'nin kilit isimleri Ayşe Ateş için harekete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Bir garip Ulema: Ölene rahmet kalana sabırlar diliyorum... Ne acıdır ki gerçek katiller aramızda rahatça dolaşabiliyor. 132 9 Yanıtla
  • Engin Engo: sonra mhp liler şöyle böyle dediklerinde kızıyorlar. 107 9 Yanıtla
  • Bilge Yildiz: Öldürülen kişi sinan ateş ve halen eşinin verdigi bilgilere dayanarak bir gelisme yol almamış burda düşünmek lazim ikincisi madem suçsuzssunuz o zaman mahkeme sonuçlandiktan sonra neyse mahkemenin kararı ona göre hareket etseydiniz.bir mhp li olarak bu durum beni çok rahatsiz etti.Adalet herkese lazım aksine burda kendinizi aklamak icin dul kadını mahkemeye vermek yerine sizde destek olun gercek ortaya ciksin . 101 8 Yanıtla
  • Cansu Kılınç: adelet yok ülkemde bosuna var adalet bakanligi 74 0 Yanıtla
  • Ali Arslan: Bu devran muhakkak dönecek 27 1 Yanıtla

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