Mide balonu operasyonunda ölen gençle ilgili yeni gelişme: Doktora adli kontrol, sekreteri tutuklandı - Son Dakika
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Mide balonu operasyonunda ölen gençle ilgili yeni gelişme: Doktora adli kontrol, sekreteri tutuklandı

Mersin'de özel bir hastanede mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı adli kontrolle serbest bırakılırken, doktorun sekreteri tutuklandı. Soruşturma kapsamında delil karartma iddiaları da bulunuyor.

13.07.2024 22:14
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Mide balonu operasyonunda ölen gençle ilgili yeni gelişme: Doktora adli kontrol, sekreteri tutuklandı

MERSİN - Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi'nde mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisiyle ilgili savcılık tarafından delil karatma suçundan yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 7 kişiden aralarında doktorun da bulunduğu 6 kişi adli kontrolle serbest kalırken, doktorun sekreteri tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinde yaşayan Ali Can Gül (22), Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıfta okuyordu. Aynı zamanda Limasol Türk Ocağında amatör futbolcu olan Gül, yaşadığı sakatlık sonrası kilo almaya başladı. Genç, sakatlığı atlattıktan sonra kilo vermede sıkıntı yaşayınca Mersin'de midesine balon taktırmak üzere özel bir hastaneye başvurdu. Halası ile 4 Haziran'da Mezitli ilçesindeki hastaneye giden Gül'e görüştükleri doktor tarafından ertesi gün için randevu verildi. 5 Haziran'da halası ile hastaneye gelen Gül, ameliyat bedeli için talep edilen 30 bin TL ücreti yatırdıktan sonra operasyona girdi. Operasyon başladıktan bir süre sonra halasına gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Halasının durumu haber verdiği 50 yaşındaki baba Hasan Gül, ilk uçakla Mersin'e gelerek hukuki süreç başlatırken, gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü Girne'nin Bahçeli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi. Hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin hastaneye gelişi ve sonrasında yaşananların yer aldığı kamera kayıtları da ortaya çıktı.

Delil karartma iddiasıyla sekreter tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, ölümden sonra cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler nedeniyle delil karartma iddialarına yönelik 7 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "05.06.2024 tarihinde Özel Ortadoğu Hastanesi'nde mide balonu taktırmak isteyen A.C.G. isimli şahsın hastanede operasyon esnasında ölmesi üzerine olay hakkında derhal soruşturma başlatılmıştır. Operasyonu yapan Dr. D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan soruşturma izni talebi için Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu'ndan soruşturma izni istenilmiş olup, sonucu beklenmektedir. Olay ile ilgili ölümden sonra cesede müdahale şüphesi doğuran tespitler kapsamında delil karartma iddialarına yönelik 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlardan 2'si tutuklamaya sevk edilmiş, tutuklamaya sevk edilenlerden Dr. D.E.'nin sekreteri S.A.S. tutuklanmış, diğer 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

Operasyon, Mersin, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mide balonu operasyonunda ölen gençle ilgili yeni gelişme: Doktora adli kontrol, sekreteri tutuklandı - Son Dakika

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