Milas'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Milas'ta trafik kazası: 2 yaralı

Milas\'ta trafik kazası: 2 yaralı
23.06.2026 19:41  Güncelleme: 19:42
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Muğla'nın Milas ilçesi Ören yolu üzerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Termik Santral İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ambulanslara taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muğla'nın Milas ilçesi Ören yolu üzerinde yolu meydana gelen çift taraflı kazada yaralanan vatandaşlar Termik Santral İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ambulansa taşındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne, Milas-Ören yolu üzerinde sıkışmalı trafik kazası meydana geldiği ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından, 35 YDB 70 ve 07 F 7368 plakalı araçların karıştığı trafik kazasında her iki araçta birer yaralı olmak üzere toplam 2 kişinin yaralandığı tespit edildi. Termik Santrali itfaiye ekibinin desteğiyle yaralılar ambulanslara alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada 2 vatandaş yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Milas'ta trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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