Milas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu - Son Dakika
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Milas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu

Milas\'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu

Milas'ta bir oto galerinin önünde yaşanan silahlı kavga sonucu bir kişi öldü, saldırgan tutuklandı.

28.02.2025 18:04
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Muğla'nın Milas ilçesinde bir galerinin önünde yaşanan silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla vurarak öldüren şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen M.S. isimli şahıs aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Cura ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında taşıdığı tabancayla Cura'ya defalarca ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tabancadan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.S. ise Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Tutuklu - Son Dakika

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