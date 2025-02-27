Milas'ta Silahlı Kavga: Fatih Cura Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Milas'ta Silahlı Kavga: Fatih Cura Hayatını Kaybetti

Milas\'ta Silahlı Kavga: Fatih Cura Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, husumet nedeniyle gerçekleşen silahlı saldırıda Fatih Cura öldü.

27.02.2025 16:50
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Muğla'nın Milas ilçesindeki bir galerinin önünde gerçekleşen silahlı kavgada Fatih Cura hayatını kaybederken, saldırganın Cura'ya silahla defalarca ateş etmesi güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Olay, öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Halil Bey Bulvarı'ndaki bir oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galerinin önüne gelen M.S. isimli şahıs aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Fatih Cura ile tartışmaya başladı. Yaşanan tartışmanın ardından M.S. yanında taşıdığı silahla Cura'ya defalarca ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri silahtan çıkan kurşunlarla ağır şekilde yaralanan Cura'yı özel bir hastaneye kaldırdı. Cura, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan M.S. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı saldırı anı ise çevredeki bir iş yeri kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde M.S. isimli şahsın galerinin önüne gelerek Fatih Cura ile tartışması ve ardından silahı ile Cura'ya defalarca ateş etmesi yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Milas'ta Silahlı Kavga: Fatih Cura Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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