 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Milli Savunma Bakanı, Irak ve Suriye'deki hava harekatlarını yönetti - Son Dakika
Üye Girişi

Milli Savunma Bakanı, Irak ve Suriye'deki hava harekatlarını yönetti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden yönetti. Toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği operasyonda başarılı olan pilotlar tebrik edildi.

Milli Savunma Bakanı, Irak ve Suriye\'deki hava harekatlarını yönetti
24.12.2023 - 01:38,
Abone Ol

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak- Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildiği hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Harekat Merkezinde operasyonu takip eden Bakan Güler, hedefleri başarıyla vuran pilotları tebrik etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yaşar Güler, Suriye, Irak, Suriye, Savunma, Operasyon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Milli Savunma Bakanı, Irak ve Suriye'deki hava harekatlarını yönetti - Son Dakika


01:00
TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27
6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01
12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37
CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24
Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52
Manisa'ya şehit ateşi düştü Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35
Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana

Son Dakika
01:00 TBMM'deki 4 partiden ortak bildiri: Terör hiçbir zaman hedefine ulaşamayacak
00:27 6 ocağa daha ateş düştü! İşte şehitlerimizin kimlikleri
00:01 12 şehidimiz için hükümete milli yas çağrısı
23:37 CHP lideri Özgür Özel'den şehitlerle ilgili hükümete çağrı
23:24 Türk savaş uçaklarının Irak ve Suriye'de teröristlere bomba yağdırdığı görüntüler
23:07 Irak ve Suriye'nin kuzeyinde hava harekatı! 29 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
22:52 Manisa'ya şehit ateşi düştü
22:35 Şehit babasından duygu dolu paylaşım: Oğlum şehit oldu ne mutlu bana
22:17 DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Kürt sorunu devam ettikçe Tekirdağlı da Trabzonlu da rahat olmayacak
21:46 Yozgatlı şehidin şehadet haberi baba ocağına ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 02:20:35. #1.11#
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı, Irak ve Suriye'deki hava harekatlarını yönetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement