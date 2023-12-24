Milli Savunma Bakanı, Irak ve Suriye\'deki hava harekatlarını yönetti

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 29 hedefin vurularak imha edildiği hava harekatlarını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak- Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, petrol tesisleri ve depolardan oluşan toplam 29 hedef imha edildiği hava harekatını Hava Kuvvetleri Harekat Merkezinden sevk ve idare etti. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Harekat Merkezinde operasyonu takip eden Bakan Güler, hedefleri başarıyla vuran pilotları tebrik etti.