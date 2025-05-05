Minibüs Çarpan Çocuk Yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk yaralandı.

Kaza, Reşadiye Mahallesi Eşeli Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. idaresindeki 42 ABG 230 plakalı minibüs, yaya olarak koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan İ.T. (12) isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk ambulansla kaldırıldığı Karapınar Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA