Minibüs Şoförü Cinayeti: Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Minibüs Şoförü Cinayeti: Katil Zanlısı Yakalandı

Minibüs Şoförü Cinayeti: Katil Zanlısı Yakalandı

İzmir Bayraklı'da minibüs şoförü Doğukan Akgüne'yi öldüren A.Y., yanlışlıkla ateş ettiğini söyledi.

16.09.2024 20:31
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde silahla vurularak öldürülen minibüs şoförünün katil zanlısı, polis ekipleri tarafından yapılan sıkı takiple kıskıvrak yakalandı. Cinayet anının görüntüleri de ortaya çıkarken, zanlının ifadesinde minibüs şoförünü yanlışlıkla öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, 12 Eylül günü saat 22.00 sıralarında Evka 3 Mahallesi'nde bulunan yolcu minibüsü son duraklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 M 8569 plakalı minübüsü ile Alsancak-Evka3 hattında çalışan Doğukan Akgün (28), araç içerisinde bulunduğu esnada kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Doğukan Akgün vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanırken, şüpheli veya şüpheliler kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından çevrede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri Doğukan Akgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Akgün'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri cinayetin gerçekleştiği minibüs ve çevresinde araştırmalar yaparken, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gümüldür'de yakalandı

Güvenlik kameraları incelemeleri sonucu şüphelinin kimliğini belirleyen Cinayet Büro ve Analiz Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisinin A.Y. (19) olduğunu belirledi. Şüphelinin Menderes ilçesi Gümüldür Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler, Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte A.Y.'nin bulunduğu adrese operasyon gerçekleştirdi. A.Y., saklandığı adreste suç aleti tabanca ile birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde olay anında tabancanın yanlışlıkla ateş aldığını, cinayeti yanlışlıkla işlediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayet anı kamerada

Öte yandan meydana gelen olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yolcu minibüsünün son durağa yanaşmasının ardından A.Y.'nin minibüse bindiği, Doğukan Akgün ile bir süre konuştuktan sonra tabancasını çıkartıp ateş ettiği anlar yer aldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Minibüs Şoförü Cinayeti: Katil Zanlısı Yakalandı - Son Dakika

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