Eskişehir'de cep telefonundan dizi izleyerek yolcu taşıdığı görüntüler ortaya çıkan minibüs şoförü hakkında cezai işlem uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, sosyal medya uygulamaları üzerinde yapılan sanal devriye görevinde Eskişehir'de Ankara - Bursa (D-200) Çevreyolu üzerinde bir minibüs şoförünün seyir halinde iken cep telefonundan dizi izlediği tespit edildi. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucunda, bahse konu minibüs şoförünün K.P. isimli şahıs olduğu belirlendi. Hakkında cezai işlem uygulanan şahsın ilgili polis merkezi amirliği ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Minibüs Şoförüne Ceza: Dizi İzlerken Yakalandı - Son Dakika
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