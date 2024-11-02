Minibüs Takla Attı: 3 Yaralı

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Van'ın Edremit ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 72 DC 030 plakalı Ford Transit minibüsün takla atması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis, jandarma ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN