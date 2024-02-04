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Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da yeni yapılan Güney Çevre yolunda minibüs ve otomobilin çarpışması sonucunda direğe çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Abdullah Ç. kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.02.2024 00:43
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Minibüs devrildi, otomobil direğe çarptı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da yeni yapılan Güney Çevre yolunda minibüs ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada direğe çarpan otomobilin sürücüsü Abdullah Ç. araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde yeni yapılan Güney Çevre Yolu'nun girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mudurnu yolu istikametinde seyreden Mustafa Ç. idaresindeki 14 BB 368 plakalı Renault marka minibüs ile Abdullah Ç. yönetimindeki 14 NC 710 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan otomobil direğe girerken, Mustafa Ç. idaresindeki minibüs devrildi. Direğe çarpan otomobilin Abdullah Ç. araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, direğe çarpan otomobilde sıkışan Abdullah Ç. sıkıştığı yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

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