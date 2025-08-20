Minibüste Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Minibüste Uyuşturucu Operasyonu

20.08.2025 16:45
Esenyurt'ta durdurulan minibüsün vites kutusundan uyuşturucu bulundu, 2 kişi gözaltına alındı.

Esenyurt'ta şüphe üzerine durdurulan yolcu minibüsünün vites kutusundan satışa hazır paket paket uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili araçta bulunan 2 şahıs gözaltına alınırken, polisin araç içindeki zulayı bulduğu anlar kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, rutin denetimler sırasında bir yolcu minibüsünü şüphe üzerine durdurdu. Araç içerisinde yoğun şekilde uyuşturucu kokusu alan polis ekipleri, detaylı olarak inceleme başlattı. Kısa süreli çalışmanın ardından vites kutusunun yerinden çıktığını gören ekipler, "zula" olarak tabir edilen bölmede 20 ayrı paket içerisinde toplamda 28 gram esrar ele geçirdi. Minibüste bulunan A.S. 32 ve Ö.İ. (28) polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından ise şahıslar adliyeye sevk edilirken, polisin araç içindeki zulayı bulduğu anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Esenyurt, 3-sayfa, Güncel, Polis, Zula, Suç, Son Dakika

16:31
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor
14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
