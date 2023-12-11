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Minibüsün çarptığı 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Minibüsün çarptığı 2 çocuk yaralandı

Elazığ'da kontrolsüz şekilde aniden yola çıkan 2 çocuğa minibüs çarptı. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza, merkez Kültür Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşı tarafına geçmek isteyen 2 ve 9 yaşındaki çocuklara, 23 S 0151 plakalı öğrenci servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Minibüsün çarptığı 2 çocuk yaralandı
11.12.2023 - 22:09,
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Minibüsün çarptığı 2 çocuk yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolsüz şekilde aniden yola çıkan 2 çocuğa minibüs çarptı. Yaralanan çocuklar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, merkez Kültür Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşı tarafına geçmek isteyen 2 ve 9 yaşındaki çocuklara, 23 S 0151 plakalı öğrenci servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuklar yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA
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Elazığ, Hastane, Yaralanma, Trafik, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minibüsün çarptığı 2 çocuk yaralandı - Son Dakika


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