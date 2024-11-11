Minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Minibüsün çarptığı genç hayatını kaybetti

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Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki genç, minibüsün çarpması sonucu öldü.

11.11.2024 00:59
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Minibüsün çarparak ölümüne neden olduğu gençten geriye ayakkabısı kaldı

Kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki genç, minibüsün çarpması sonucu öldü

Görgü tanıkları ağlayarak anlattı: "Çarptıktan sonra durmayarak kaçtı"

MALATYA - Malatya'da kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki gence çarpan minibüs durmayarak olay yerinden kaçarken, çarpmanın şiddeti ile metrelerce savrularak ağır yaralanan Mert Umut Ulutaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.15 sıralarında Malatya- Ankara karayolu İstasyon Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mert Umut Ulutaş'a plakası ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen servis minibüsü çarptı. Kaza sonrası genç metrelerce savrulurken araç sürücüsü ise durmayarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken bilinci kapalı bir şekilde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının gözyaşları ile anlattığı kazada talihsiz gençten geriye ayakkabısı kalırken ekipler bölgede inceleme yaptı. Kazaya karışan sürücünün kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Malatya, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

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