Minik Elif’in hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Minik Elif’in hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü tutuklandı

Minik Elif’in hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü tutuklandı
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Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki Elif Mavi Avli’nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından hakkında adli kontrol kararı verilen sürücü C.Savcılığın itirazı üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 yaşındaki Elif Mavi Avli'nin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından hakkında adli kontrol kararı verilen sürücü C.Savcılığın itirazı üzerine çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 4 Eylül günü Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Çolpan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Fatoş A.B. (40) idaresindeki 26 AFU 319 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Avli ve kızı Elif Mavi Avli'ye çarptı. Kazada anne Merve Avli hafif yaralanırken, ağır yaralanan 4 yaşındaki Elif Mavi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Elif'in cenazesi Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Başsavcılığın itirazı üzerine tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan kadın sürücü Fatoş, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ev hapsi ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, serbest bırakılma kararına aynı gün itiraz etti. İtiraz dilekçesinde; kamera görüntüleri, kaza tespit ve muayene tutanakları ile bilirkişi raporları doğrultusunda adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu belirtildi.

İtirazı değerlendiren Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Karar üzerine polis ekiplerince yeniden gözaltına alınan sürücü Fatoş A.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Odunpazarı, Eskişehir, 3. Sayfa, Trafik, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Minik Elif’in hayatını kaybettiği kazaya karışan sürücü tutuklandı - Son Dakika

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