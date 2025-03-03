Minik Nazlı'nın babasıyla birlikte olan son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Minik Nazlı'nın babasıyla birlikte olan son görüntüleri ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Denizli'de oyun oynamak için evinden çıkan ve daha sonra dereye düşerek hayatını kaybeden minik Nazlı'nın, babasıyla birlikte çekildiği son görüntüleri ortaya çıktı.

03.03.2025 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde önceki gün anneannesiyle birlikte misafirliğe giden 4 yaşındaki Nazlı Şeşen, oyun oynamak için evin önüne çıktı. Bir süre sonra Nazlı'dan haber alamayan yakınları ilk olarak kendileri çevrede minik Nazlı'yı arama çalışması başlattı. Nazlı'ya dair herhangi bir iz bulamayan aile üyeleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

500 KİŞİLİK EKİP ARADI

Jandarma tarafından yapılan incelemelerde minik Nazlı'nın son görüntülerine ulaşıldı. Nazlı Şeşen'in evlerinin önündeki demiryolu raylarının üzerinden Aksu deresi üzerinde kurulu köprüye gittiği görüldü. Aksu deresinde aramaları yoğunlaştıran ekipler minik Nazlı'ya ait terlikleri dere içerisinde buldu. Havadan, karadan ve dere içerisinde jandarma, AFAD, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ve STK'lardan oluşan yaklaşık 500 kişilik ekip bölgede arama çalışmalarını sürdürdü. Minik Nazlı'yı bulmak için çalışmalar sürerken acılı haber 28'inci saatte geldi. Antalya'dan arama çalışmalarına destek vermek amacıyla gelen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma timi yürüttükleri tarama faaliyetleri sırasında Nazlı Şeşen'in düştüğü değerlendirilen köprünün 5 kilometre ilerisinde dere içerisinde cansız bedenini buldu.

Minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

YAKINLARININ FERYADI YÜREK DAĞLADI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Nazlı Şeşen'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından minik Nazlı'nın cansız bedeni ailesinin Kocabaş Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada helalliğin alınması sırasında yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Evin önünde helallik alınmasının ardından Nazlı'nın cenazesi Kösem Camii'ne getirildi. Cenaze namazı öncesi Nazlı'nın babası İsmail Şeşen, tabutun üzerine beyaz kıyafet bıraktı. Kılınan cenaze namazının ardından Nazlı Şeşen, Kocabaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına Honaz Kaymakamı Vahit Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali Marım, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, ailesi ve mahalleli katıldı.

Minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ

Hayatını kaybeden Minik Nazlı'nın ise babasıyla birlikte çekildiği görüntüler ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Minik Nazlı'nın dans ettiği ve eğlendiği görüntüler yer aldı.

Minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Minik Nazlı'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Minik Nazlı\'nın babasıyla birlikte olan son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Haberler.com Özel, Jandarma, Denizli, 3-sayfa, Gündem, Otopsi, Honaz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Minik Nazlı'nın babasıyla birlikte olan son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ra71mo19:
    4 yaşındaki çocuğu bukadar başı boş bırakılır mı bu çocuğun ölümünden sorumlu ailesidir bence , genede aile için çok büyük acı ALLAH sabırlar ihsan eylesin 22 2 Yanıtla
  • Kasim Ozdal:
    Acı büyük Allah sabır versin.Anneannesinin vicdanı bir ömür boyu acı çeker. 8 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Çok üzücü Ah kuzu ah 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:32 Cenazeye damga vuran kare Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu Cenazeye damga vuran kare! Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve İnce yan yana saf tuttu
14:21 Arap Birliği zirvesinde Gazze’nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı Arap Birliği zirvesinde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı
14:11 Tartışma yaratan görüntü Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi Tartışma yaratan görüntü! Belediye başkanı, AK Parti kongresine katılan esnafı tövbe mi ettirdi?
13:43 Borsa İstanbul’a operasyon: 17 kişi gözaltında Borsa İstanbul'a operasyon: 17 kişi gözaltında
13:38 Beykoz Belediyesi’ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında Beykoz Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğu WhatsApp yazışmalarında
19:11 İsrail Meclisi’nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede İsrail Meclisi'nde esir yakınları ile güvenlik arasında arbede
18:59 Bahçeli’den Pervin Buldan’a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor Bahçeli'den Pervin Buldan'a telefon: Bunu Öcalan da çok kıymetli buluyor
18:55 Trabzonspor’da 40 yıl sonra bir ilk Trabzonspor'da 40 yıl sonra bir ilk
18:48 CHP Milletvekili Nail Çiler’in aracı kaza yaptı CHP Milletvekili Nail Çiler'in aracı kaza yaptı
18:33 Trabzonspor, Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu Trabzonspor, Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu
18:32 Suriye’de 12 bin memur görevden alındı Suriye'de 12 bin memur görevden alındı
18:17 BİM, Rekabet Kurulu’nun kestiği cezaya itiraz etti BİM, Rekabet Kurulu'nun kestiği cezaya itiraz etti
18:10 Gaziantep FK, Eyüpspor’u 3-1 mağlup etti Gaziantep FK, Eyüpspor'u 3-1 mağlup etti
18:05 CHP’deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak CHP'deki ön seçimin detayları belli oldu: 1 milyon 650 bin üye oy kullanacak
17:57 Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı Bomba gibi patladı, evin ortasında kocaman delik açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2025 14:59:44. #7.13#
SON DAKİKA: Minik Nazlı'nın babasıyla birlikte olan son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.