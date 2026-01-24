ICE, Minneapolis'te bir kişiyi daha vurarak öldürdü - Son Dakika
ICE, Minneapolis'te bir kişiyi daha vurarak öldürdü

24.01.2026 23:34  Güncelleme: 23:56
Minneapolis'te Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, bir kişiye müdahale sırasında ateş açtı. Olay sonrası bölgede gerginlik yaşanırken, protestolar başladı. Yerel yetkililer ICE'nin faaliyetlerini kınadı.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları, kendilerine bir silahla yaklaştığı iddia edilen bir kişiyi müdahale sırasında vurarak öldürdü.

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları halka yönelik sert müdahalelerini sürdürürken bir kişiyi daha vurarak öldürdü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, üstünde bir tabanca ve iki şarjör bulunan bir kişinin ICE ajanlarına yaklaştığı ve ajanların müdahale sırasında bu kişiye meşru müdafaa kapsamında ateş açtığı belirtildi. Bakanlık ayrıca olayda kullanılan silahın fotoğrafını paylaştı.

O'Hara: "Lütfen şehrimizi tahrip etmeyin"

Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşında bir Minneapolis sakini olduğunu ve ABD vatandaşı olduğunun düşünüldüğünü söyledi. O'Hara, adı açıklanmayan kişinin suç kaydı olmadığını ve yasal silah sahibi olduğunu belirtirken, olay yerinde "gergin bir ortam" olduğunun altını çizerek halktan bölgeden uzak durmasını istedi. Polis Şefi, "Lütfen şehrimizi tahrip etmeyin" ifadelerini kullandı.

Bovino: "Yaklaşık 200 kişi bölgeye gelerek güvenlik güçlerine saldırdı"

Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) Komutanı Gregory Bovino, olaylar ardından yaklaşık 200 protestocunun bölgeye gelerek güvenlik güçlerinin çalışmalarını engellemeye çalıştığını ve görevlilere saldırdığını söyledi. Bovino, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtirken, ICE ajanlarının vurdukları kişinin silah taşıdığını ne zaman fark ettiklerine veya kişinin vurulmadan önce ajanlara silah doğrultup doğrultmadığı konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Bovino, "Bu iş profesyonellerin elinde. Gerçekler ortaya çıkacaktır" dedi.

Frey: "Faaliyetlerin sonlanması için kaç ABD'linin daha ölmesi gerekiyor?

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ise Trump yönetimine eyalette yürütülen göçmenlik denetimlerinin sonlandırılmasına yönelik çağrıda bulundu. Frey düzenlenen basın toplantısında ICE müdahalelerini işaret ederek, "Bu faaliyetlerin sonlanması için daha kaç sakinimizin, kaç ABD'linin daha ölmesi veya yaralanması gerekiyor?" dedi.

Minnesota Valisi Tim Walz, Colorado Senatörü John Hickenlooper ve Arizona Senatörü Ruben Gallego da ICE ajanları tarafından gerçekleştirilen eylemi kınayarak, ajanların eyaleti terk etmesi çağrısında bulundu.

Trump: "Bırakın ICE vatanseverlerimiz işini yapsın"

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından açıklamada, Vali Walz ve Belediye Başkanı Frey'in yerel güvenlik güçlerini görevden aldığını iddia ederek, "Bu da neyin nesi? Yerel polis nerede? Neden ICE ajanlarını korumalarına izin verilmedi? Belediye Başkanı ve Vali onları görevden mi aldı? Bu polislerin görevlerini yapmasına izin verilmediği, ICE ajanlarının kendilerini korumak zorunda kaldığı söyleniyor. Bu hiç de kolay bir şey değil" dedi.

Trump, Minnesota yetkililerini suçlayarak, "Belediye Başkanı ve Vali, kibirli, tehlikeli ve küstah söylemleriyle halkı isyana teşvik ediyorlar. Bunun yerine, bu ikiyüzlü siyasiler, Minnesota halkından ve ABD'den çalınan milyarlarca doları aramalılar. Bırakın ICE vatanseverlerimiz işlerini yapsınlar. Çoğu şiddet yanlısı 12 bin yasadışı göçmen suçlu tutuklandı ve Minnesota'dan çıkarıldı" ifadelerini kullandı.

Minneapolis'te bu ay ölümle sonuçlanan ikinci ICE müdahalesi

Yerel ve federal yetkililerin açıklamasına göre söz konusu durum, göçmenlik denetimlerinin yoğunlaştığı Minneapolis'te bu ay ICE ajanlarının müdahalesi doğrultusunda ölümle sonuçlanan ikinci olay oldu.

Bir ICE görevlisi, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında aracının içinde olayları izleyen 37 yaşındaki ABD'li Renee Nicole Good'u ateş ederek öldürmüştü. Trump yönetimi, ICE ajanının meşru müdafaa amacıyla hareket ettiğini söylerken, yerel yetkililer kadının herhangi bir tehlike oluşturmadığını belirtmişti. Kameralara yansıyan görüntülerde, ICE ajanlarının caddenin ortasında duran araca yaklaştığı, Good'un ise aracıyla uzaklaşmaya çalıştığı, bu sırada aracın önündekilerden birinin sürücüye silahını doğrultup 3 el ateş ettiği görülmüştü. Olayla ilgili FBI tarafından soruşturma başlatılmıştı. Good'un ateş ederek öldürülmesi, protestoların fitilini ateşlemişti. - MİNNESOTA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Şiddet, Son Dakika

