Minnesota\'da İki Genç Hokey Oyuncusuna Cinsel İstismarda Bulunan Kadın Suçunu İtiraf Etti

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Minnesota'da yaşayan iki çocuk annesi Allison Schardin (39), bir otel jakuzisinde tanıştığı 15 yaşındaki iki hokey oyuncusuna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Olay, Schardin'in eşi ve çocuklarıyla "evde tatil" yaptığı sırada gerçekleşti.

Schardin, başlangıçta iddiaları reddetmesine rağmen, Cuma günü üçüncü derece cinsel suçtan suçunu kabul etti. Olay, 14 Ocak tarihinde meydana geldi. Schardin, Colorado'dan gelen genç sporcularla jakuzide tanıştı ve sohbet başlattı. Bu sırada kocasının "Yukarı çıkmazsan ilişkimiz biter" diye bağırdığı rapor edildi.

Daha sonra Schardin, gençlerle iletişim bilgilerini paylaştı ve kocasıyla kavga ettikten sonra onların odasına gitmek için mesaj attı. İddiaya göre, gençlere kendi çocukları yaşında olduklarını söylemesine rağmen, onlara cinsel eylemler için baskı yaptı. Bu sırada üçüncü bir genç de olayı izledi.

Mağdurlardan biri, durumun rahatsız edici olduğunu ve nasıl hayır diyeceğini bilemediğini belirtti. Ertesi gün Schardin, gençlerin maç yaptığı buz pistine giderek onları takip etti, bu da mağdurları daha da tedirgin etti.

Gençler evlerine döndükten sonra Schardin onlarla iletişime geçerek birinden olayı yetkililere söylememesini istedi, diğerinden ise özür diledi.

Soruşturma sırasında Schardin, üç gencin otel odasına gittiğini ve ikisiyle cinsel temasta bulunduğunu itiraf etti. Ancak, daha ileri cinsel eylemleri gerçekleştirmediğini iddia etti.

Suçunu kabul etmesi karşılığında bir başka suç iddiası düşürüldü ve savcılar en fazla sekiz ay hapis cezası konusunda anlaştı. Ayrıca Schardin'in yırtıcı cinsel suçlu olarak kaydedilmesi gerekecek.

Bu olay, yetişkinlerin gençlere yönelik cinsel istismarının ciddiyetini ve yasal sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi.