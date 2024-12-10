Miras Kavgasında Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Miras Kavgasında Silahlı Saldırı

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Samsun'da miras yüzünden tartıştığı iki kardeşi vuran enişte tutuklandı, cephanelik bulundu.

10.12.2024 16:26
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Miras yüzünden 2 kardeşi vuran ve evinde cephanelik ele geçen enişte tutuklandı

SAMSUN - Samsun'da 2 kardeşi 'miras' meselesi yüzünden tabancayla vurarak yaraladıktan sonra evinde ve evinin çatı katında cephanelik gibi silah ele geçen enişte, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da yaşayan Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç. adlı kardeşler, bir süre önce diğer 3 kardeşleri ile Samsun'a izne geldi. Dün uçakla Almanya'ya dönecek olan kardeşler, valiz ve bavullarını apartman girişine çıkardıkları sırada aynı binada oturan halalarının eşi Mutlu İ. ile karşılaştılar. Aralarında 'miras' meselesi yüzünden husumet bulunan kardeşler ile Mutlu İ. arasında bakışma yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkartan enişte Mutlu İ., gurbetçi kardeşler Fatih Ç. ve Sultan Ahmet Ç.'yi bacaklarından vurarak yaraladı. Yaralanan kardeşler, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Mutlu İ. ise polis tarafından suçta kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Evde ve çatı katında cephanelik ele geçirildi

Öte yandan, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tarafından gözaltına alınan enişte Mutlu İ.'nin evinde ve evinin çatı katında yapılan aramada adeta cephanelik ele geçirildi. Yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet tüfek, 965 adet fişek, 380 adet kartuş, 10 adet bıçak ve 1 adet muşta elde edildi. Mutlu İ. hakkında 2 kişiyi silahla yaralamanın yanı sıra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından da "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından da yasal işlem başlatıldı.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan Mutlu İ. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Mutlu İ.'nin yaralama olayından ve evinde ele geçen silahlarla ilgili ayrı ayrı tutuklanmasına karar verilerek cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Miras Kavgasında Silahlı Saldırı - Son Dakika

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