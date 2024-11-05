Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum'' - Son Dakika
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Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''

Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! \'\'Çığlıklarını duydum\'\'

Antalya'da bir evin birinci katında perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede tüm eve yayıldı. Feci olayda, pencerelerdeki demir parmaklıklardan dolayı dışarı çıkamayan Menekşe Arslan hayatını kaybetti. Yangın anına tanıklık eden komşu, "Bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık" dedi.

05.11.2024 01:33
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 3 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında, 27 yaşındaki Menekşe Arslan feci şekilde can verdi.

YANGIN KISA SÜREDE TÜM EVE YAYILDI

Yangın, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi 1705 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 1'inci katında çıktı. Perdelerin tutuşmasıyla başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bütün eve yayıldı. O sırada misafir olarak geldiği evde bulunan Menekşe Arslan, dışarıya çıkmaya çalıştı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip kısa sürede söndürdü.

DEMİR PARMAKLIKLAR NEDENİYLE DIŞARI ÇIKAMADI

Yangın anında evin pencerelerindeki parmaklıklardan dolayı dışarı çıkamayan Menekşe Arslan, hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Arslan'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan yangın esnasında ev sahibi Ramazan N.'nin evde olmadığı öğrenildi.

"BİR KADININ ÇIĞLIKLARINI DUYDUM"

Yangın anına tanıklık eden komşu H.A., "İkindi namazını kıldım, aşağıya indim. O sırada bir kadının çığlıklarını duydum. Komşularla birlikte müdahale ettik ama kadını çıkaramadık. Kadın çığlık attı, dakika sürmedi. Evin içinden alevler yükseldi. Allah kimseye göstermesin" diye konuştu.

Güvenlik, Misafir, Antalya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum'' - Son Dakika

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