MİT Kılığındaki Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika
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MİT Kılığındaki Dolandırıcılar Yakalandı

Evli çifti dolandıran iki kişi, adliyeye sevk edildi. 11 bin 750 dolar kazandılar.

22.10.2024 20:47
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Evli çifti 11 bin 750 dolar dolandıran şahıslar adliyeye sevk edildi

Kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp FETÖ olayına karıştıklarını söyleyerek kandırdılar

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtma suretiyle FETÖ ile ilgili olaya karıştıklarını söyledikleri bir çifti 11 bin 750 dolar dolandıran 2 şüpheli, Kocaeli ilinde yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'de ikamet eden evli bir çift, telefonda kendilerini MİT personeli olarak tanıtan şahıslar tarafından FETÖ olayına karıştıkları iddiasıyla kandırıldı. Evlerindeki altını kuyumcudan bozdurarak 11 bin 750 dolar yapan mağdur çift, Mahmudiye İlçesi Hamidiye Mahallesi'ne giderek dolandırıcılara parayı teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden evli çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şahısların kullandığı aracın tespit edilmesinin ardından Plaka Tespit Sistemleri incelemesi yapıldı. Şüpheli şahıslara ait aracın, Kocaeli ilinde olduğu tespit edildi. Kocaeli bölgesindeki kolluk kuvvetleri ile kurulan irtibat sonucunda, şüpheli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan Kenan Ç. ve Cem K. isimli şüphelilerin yapılan üst aramasında, 11 bin 600 dolar ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen Kenan Ç. ve Cem K. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca şüphelilerden Cem K.'nin 7 ayrı suç kaydının olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Eskişehir, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT Kılığındaki Dolandırıcılar Yakalandı - Son Dakika

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