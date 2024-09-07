MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde İran sorumlusunu Saliha Akbıyık'ı Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Bu operasyon, örgütün İran'daki faaliyetlerine büyük bir darbe vurma hedefi taşırken, Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.
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8.09.2024 01:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: MİT'ten PKK'nın İran sorumlusuna darbe - Son Dakika
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