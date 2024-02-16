MİT, PKK/PAJK\'nın koordinasyon üyesi Fatma Sakana\'yı etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/PAJK'nın sözde koordinasyon üyesi "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'yı Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.
Terör örgütünün tüm sorumlularını hedef listesine koyan MİT, güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştiren teröristleri ilk sıraya yerleştirdi. MİT'in saha ajanlarının istihbaratı ile terör örgütü PKK/PAJK'nın sözde koordinasyon üyesi "Sorhin Rojhilat" kod adlı Fatma Sakana'nın 2 Eylül 2012'de Şırnak Beytüşşebap'ta
10 askerin şehit olduğu, çok sayıda askeri personelin de yaralandığı eylemde yer aldığı belirlendi. Bunun üzerine Sakana, MİT'in öncelikli hedef listesine alındı.
Terörist, Suriye'nin Kamışlı kentinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.
Duran Kalkan'a yakınlığı ile biliniyordu
Fatma Sakana, 2006 yılında İran'dan örgüte katıldı. 2010-2012 yıllarında Şırnak kırsalında faaliyet yürüttü. Bu dönemde güvenlik güçlerine karşı eylemlerde yer aldı. 2014'te Suriye'ye geçen Sakana, uzun süre PKK/ YPG'nin sözde Ayn El Arab sorumlusu olarak faaliyet yürüttü. Akabinde Irak'a geçti. Süleymaniye ve Hakurk alanlarında aktif olarak yer aldı. 2018'de Irak'taki Mahmur Rüstem Cudi Kampı'nda sözde sorumlu oldu. 2021'de tekrar Suriye'ye geçti. PKK/YPG-YPJ bünyesinde sözde sorumlu olarak faaliyet yürütmeye başladı. PAJK koordinasyonu üyesi de olan terörist Sakana, Irak'ta bulunduğu dönemde kadın örgüt mensuplarına ilgisiyle bilinen PKK'nın sözde sekretarya sorumlusu "Abbas" kod adlı Duran Kalkan ile birlikte faaliyet yürüttü. Sakana'nın örgüt içerisindeki yükselişi Duran Kalkan ile yakınlığı sayesinde oldu. - ANKARA
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