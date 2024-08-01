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MİT'ten büyük takas operasyonu

MİT'ten büyük takas operasyonu MİT, Ankara'da yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı takas operasyonunu gerçekleştirdi Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Ankara'da yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimini içeren son dönemin en...

01.08.2024 19:58
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MİT'ten büyük takas operasyonu

MİT, Ankara'da yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı takas operasyonunu gerçekleştirdi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), Ankara'da yedi ayrı ülkenin cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonu gerçekleştirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MİT, Ankara'da yedi ayrı ülkenin (ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus) cezaevlerinde bulunan toplam 26 şahsın karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna gerçekleştirdi. Takas operasyonu kapsamında; ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere toplam 7 uçak ile Türkiye'ye nakledilen şahıslardan; 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakledilmesi sağlandığı öğrenildi.

Tarihe geçen operasyonda MİT imzası

Bu operasyon son yıllarda ABD, Rusya ve Almanya arasında gerçekleşen en geniş kapsamlı rehine değişimi olarak tarihe geçti. Bu operasyonun diyalog kanallarının kurulmasını ise MİT sağladığı, istihbarat diplomasisini etkin şekilde kullanan MİT'in organizasyonu ile Temmuz 2024'te taraflar Türkiye'de bir araya getirildiği öğrenildi. ABD, Almanya, Polonya, Norveç, Slovenya ile Rusya ve Belarus'ta cezaevinde bulunan Batı ülkeleri vatandaşları ile Rusya vatandaşları arasında gerçekleştirilecek takas faaliyetinin müzakereleri yapıldı. MİT, müzakerelerin başından sonuna kadar arabuluculuk faaliyetini başarı ile yürüttüğü belirtildi.

Tüm tarafların uzun bir süredir istediği ve yerel basınlarında yankı uyandıran önemli isimler takas kapsamında değişime konu olmuştur. Bu kişiler arasında; RF'de cezaevinde bulunan The Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovıch ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevinde bulunan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan FSB subayı Vadim Krasikov gibi kamuoyunda adı sıkça duyulan isimler yer aldığı ifade edildi.

Takas operasyonunu MİT yönetti

Ankara'da 7 ayrı ülke arasındaki bu takas operasyonu, müzakere sürecinin en başından, takasların gerçekleştirildiği son ana kadar MİT tarafından yönetildi. Takas faaliyetinin bütün güvenlik önlemleri, lojistik planlamaları ve ihtiyaçları MİT tarafından karşılanırken yine taraflar arasındaki iletişim ve koordinasyon da MİT üzerinden sağlandığı aktarıldı.

Bu çerçevede, takasın gerçekleştiği Ankara'da da rehinelerin değiş-tokuşu MİT'in kontrolünde yapıldığı belirtildi. Takas yapılacak rehine sayısının çok olması nedeni ile şahısların tamamı MİT personelleri gözetiminde uçaklardan alınarak güvenli alanlara intikal ettirildiği ifade edildi. Taraf ülkelerin tasdik işlemlerinin tamamlanması, rehinelerin sağlık kontrolleri ve talep edilen diğer ihtiyaçların karşılanması sonrasında rehineler gidecekleri ülkelerin uçaklarına MİT'in onayı ve talimatları ile yerleştirildi. Taraf ülkelerin uçakların dönüşü de yine MİT'in onayı gerçekleştirildi.

MİT, ülkeler arasındaki diyalogda kilit rol üstleniyor

Dünya genelinde gerginliğin tırmandığı bu dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için katkı sunmaya devam ettiği vurgulandı. Ülkeler arasındaki her türlü sorunda diyalog kanallarının sonuna kadar açık tutulması yönünde çağrılarını sürdüren Türkiye ve Milli İstihbaratı Teşkilatı Başkanlığı, tüm tarafların bir araya geldiği ortak platformlar kurma ve arabuluculuk faaliyetleri gerçekleştirme yönünde adımlar atmaktadır. MİT, istihbarat diplomasisi başta olmak üzere tüm istihbarat araçlarını kullanarak uluslararası alanda çatışmaların çözümüne katkı sağlamaktadır.

Kaynak: İHA

Operasyon, Ankara, Güvenlik, Diplomasi, Dış Politika, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MİT'ten büyük takas operasyonu - Son Dakika

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