MİT'ten Kamışlı'da PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika
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MİT'ten Kamışlı'da PKK/YPG'ye Operasyon

MİT, Kamışlı'da PKK/YPG'ye yönelik operasyon düzenleyerek 12 tır, 2 tank ve mühimmat imha etti.

10.12.2024 20:16
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MİT'ten Kamışlı'da terör örgütü PKK/ YPG'ye operasyon: Ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi

ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de meydana gelen gelişmelerden çıkar sağlamaya çalışan PKK/YPG terör örgütünün, Kamışlı'da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya başladığını tespit etmesinin üzerine operasyon düzenledi. MİT, Kamışlı'da füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip ediyor. Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı kirli anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğu ve kendi depolarına taşımaya başladığı MİT tarafından tespit edildi. Terör örgütü, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı güvenlik güçlerimize karşı kullanmayı planlıyordu.

Bölgeyi an be an takibe alan MİT, örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları tırlara yüklediğini ve konvoy şeklinde bölgeden ayrıldığını tespit etti. Bunun üzerine MİT, operasyon kararı alarak konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.

Suriye'deki son operasyonlarla moral motivasyonunu tamamen kaybeden örgüt, sürekli gerileyerek Fırat Nehri'nin doğusuna sıkışan kadrolarında oluşan yoğun korkuyu azaltmak için, "Kamışlı Havalimanı'nın İsrail tarafından hedef alındığı, örgüte yönelik bir operasyon olmadığı" yalanını yaymaya başladı.

MİT kaynaklarınca, Suriye'de oluşan durumda, terör örgütünün sınırlarımızda yuvalanıp ülkemize yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MİT'ten Kamışlı'da PKK/YPG'ye Operasyon - Son Dakika

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