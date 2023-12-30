Terör örgütü PKK\'nın sözde sorumlularından Remziye Altığ öldürüldü

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Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/ YPG Maliye Yapılanması sözde sorumlularından Viyan kod adlı Remziye Altığ'ı Suriye/Kamışlı'da düzenlediği nokta operasyon ile etkisiz hale getirdi.

SÖZDE ÜST DÜZEY KADROLARDAN TALİMAT ALIYORDU

MİT, yürüttüğü saha çalışmaları sonucu terörist "Viyan" kod adlı Remziye Altığ'ın örgütün sözde üst düzey kadrolarından aldığı talimatlar doğrultusunda Suriye'de faaliyetler yürüttüğünü tespit etti.

ÖZEL EKİP TARAFINDAN TAKİBE ALINDI

MİT'in görevlendirdiği özel ekip tarafından yakın takibe alınan terörist Altığ, Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Terörist Altığ'ın 2016 yılı öncesinde Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması tarafından düzenlenen gösterileri organize ettiği ve örgütün eylemsel planlamalarında yer aldığı öğrenildi.