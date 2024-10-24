MİT'ten PKK Hedeflerine Operasyon - Son Dakika
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MİT'ten PKK Hedeflerine Operasyon

MİT\'ten PKK Hedeflerine Operasyon

MİT, TUSAŞ saldırısının ardından PKK/YPG'nin Suriye ve Irak'taki hedeflerini imha etti.

24.10.2024 08:59
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ankara'da Türk Havacılık Uzay Sanayi Anonim Şirketi A.Ş'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen menfur saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, söz konusu operasyonlarda Suriye'de ve Irak'ta PKK/ YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonların aralıksız devam edeceği kaydedildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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