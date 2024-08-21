3.Sayfa

Maymun çiçeği virüsünden hangi yaş grupları daha çok etkileniyor?

Taciz ettiği kadının verdiği adrese gitti, unutamayacağı bir ders verdiler

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden ortak operasyon: Terör örgütü PKK'nın sözde Finlandiya sorumlusu yakalandı

MİT'ten terör örgütü PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasına operasyon

ANKARA - Terör örgütü PKK/KCK'nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam eden Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), son olarak örgütün sözde Finlandiya sorumlusu Naze Ad kod adlı Mehnaz Omarı'yı yakaladı.

MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK'nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod adlı Mehnaz Omarı yakalanarak cezaevine gönderildi.

İranlı terörist Mehnaz Omarı, Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlıyordu. Ayrıca, PKK/KCK'lı Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteren terörist Omarı, örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize ediyordu.

Finlandiya Yapılanması ile İlgili Bilgiler Ele Geçirildi

Uzun süredir MİT'in takibinde olan Naze Ad kod Mehnaz Omarı, düzenlenen başarılı bir operasyonla İstanbul'da yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mehnaz OMARI'nın yakalanması ile örgütün Finlandiya yapılanmasına ilişkin pek çok bilgiye de ulaşıldı.