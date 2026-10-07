İnterpol\'ün aradığı Moldovalı suç örgütü lideri İstanbul\'da eşiyle birlikte gözaltına alındı

Moldova'da 10 cinayet ve 11 cinayete teşebbüs suçlarından hapis cezası çekerken şartlı tahliyenin ardından kaçan suç örgütü elebaşı Yuri Radulov (I.R.), İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda eşiyle birlikte yakalandı.

BULGARİSTAN ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE GİRDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol tarafından aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda, hakkında yurda giriş yasağı bulunan Radulov'un Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı desteğiyle İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmalar sonucu şüphelinin Fatih'te saklandığı adres belirlendi. Adrese düzenlenen operasyonda Radulov ve eşi olduğu anlaşılan V.R. gözaltına alındı.

ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI

Radulov'un üzerinde yapılan aramada başkası adına düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi. Şüpheli hakkında "Resmi belgede sahtecilik" suçundan işlem yapılmasının ardından her iki kişi için sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Radulov'un, ülkesinde işlediği cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarına ilişkin hapis cezasını çekerken geçen yıl şartlı tahliye olduğu ve ülkesinden kaçtığı öğrenildi.