Molotof Saldırısında 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'un Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde farklı zamanlarda restoran ve oto galeriye yapılan molotofkokteyli saldırısıyla ilgili ekiplerin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, 6 şüpheli İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Beşiktaş ve Sarıyer'de, 23 Haziran ile 1 Temmuz'da bir restoran ve oto galeriye yapılan molotofkokteyli saldırısına ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışmalar neticesinde, toplamda 70 kilometrelik güzergah üzerinde 90 farklı güvenlik kameraları tek tek incelendi. İncelemeler sonucu tespit edilen 6 şüpheli, 20 Temmuz'da İstanbul ve Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin emniyetteki sorgulama işlemleri ise devam ediyor. - İSTANBUL