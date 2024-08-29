Moto Kurye Kazaları Artıyor: Avukat Denizhan Atalay Uyarıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Moto Kurye Kazaları Artıyor: Avukat Denizhan Atalay Uyarıyor

Moto Kurye Kazaları Artıyor: Avukat Denizhan Atalay Uyarıyor

Ankara Barosu Avukatı Denizhan Atalay, Türkiye'de moto kurye kazalarının arttığını belirterek çözüm önerilerini sıraladı. TÜİK verilerine göre trafikteki kaza sayıları ve ölüm oranları da artış gösteriyor.

29.08.2024 16:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Barosu Avukatı Denizhan Atalay, moto kurye kazalarının her geçen gün arttığını belirterek açıklamada bulundu.

Ankara Barosu Avukatı Denizhan Atalay, TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafikteki toplam kaza sayısının yüzde 6,6, ölümlü-yaralanmalı kaza sayısının yüzde 19,2, ölü sayısının yüzde 25,2 ve yaralı sayısının yüzde 21,5 arttığını belirtti. Bu ölüm ve yaralanmaların hiç olmaması için tüm vatandaşlara görev düştüğünü belirten Avukat Denizhan Atalay, konu hakkında çözüm önerilerini sıraladı.

Avukat Atalay, "TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2023 yılında bir önceki yıla göre trafikteki toplam kaza sayısı yüzde 6,6, ölümlü-yaralanmalı kaza sayısı yüzde 19,2, ölü sayısı yüzde 25,2 ve yaralı sayısı yüzde 21,5 arttı. Her geçen gün trafiğe karışan motorlu araç sayısının artması, trafik bilincinin bir türlü sağlanamaması sebebiyle Türkiye'de kaza sayıları her geçen yıl artmaya devam ediyor. Bu sayılara bir de tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgını sonrası kullanımı artan kurye motosikletleri eklenince mağdur sayısının artması kaçınılmaz oldu. İstatistiklere göre 2023 yılında 74 bin motosiklet kazası meydana gelmiş, vefat eden moto kurye sayısı ise 68 olarak tespit edilmiştir. Yaralı sayısı ise birçok moto kuryenin yaşının 18'den küçük olması yahut sigortasının bulunmaması gibi sebeplerle kazalar doğru ihbar edilmediğinden net bir şekilde tespit edilememektedir" dedi.

"Moto kurye kaza sayısının azaltılması imkansız değil"

Motosikletlerin yapıları gereği bir kaportaları bulunmadığından otomobiller kadar güvenli olmadığını belirten Atalay, belli bazı önlemlerin derhal alınmaması halinde bu ölümlerin her geçen yıl katlanarak devam edeceğini belirtti. Avukat Atalay, "Öncelikle moto kuryeler kendi can güvenlikleri için kısa mesafelerde dahi motosikletlerine kasksız ve koruyucu ekipmansız asla binmemelidir. Kask ve koruyucu ekipmanların ölüm vakalarını büyük oranda engellediği herkesin malumudur. Bu ekipmanlar ayrıca yaralanmaları da büyük oranda azaltmaktadır. Yine moto kuryelerin işverenlerine de bir o kadar görev ve sorumluluk düşmektedir. İşverenler, her bir sipariş için görevlendirdikleri moto kuryelerin trafikte risk altında hareket ettiğinin bilinci ile davranmalı, müşteri memnuniyeti gerekçesi ile kuryelerin hayatlarını riske atmamalıdır. Her şeyden önce can güvenliğinin geldiğini hem moto kuryeler, hem işverenler, hem de müşteriler asla unutmamalıdır" şeklinde konuştu.

"Ölümleri azaltmak hepimizin elinde"

Her bir moto kuryenin geçimini sağlamak için çalıştığı, bunun da üzerinde birinin evladı, eşi, babası olduğu düşünüldüğünde en büyük sorumluluğun müşteri olan biz vatandaşların üzerinde olduğunu dile getiren Avukat Atalay, siparişlerin gecikmesi gibi durumlarda elzem olmadıkça hem moto kuryelerin kendilerine, hem de görevlendirmeyi yapan işletmelere gereksiz şikayette bulunulmamasının faydalı olacağını belirtti.

Avukat Atalay, "Kazaların büyük kısmının siparişlerin yetişmesi için yapılan baskı sebebiyle olduğu, bu baskının moto kuryeleri trafik kurallarını ihlal etmek ve hız limitlerini aşmak zorunda bıraktığı bir gerçektir. Bu ihlaller ayrıca diğer vatandaşların da hayatlarını riske atmaktadır. Bu sebeple müşteri açısından verilen siparişin erken gelmesinin, işveren açısından müşteri memnuniyetinin, moto kuryeler açısından da siparişleri yetiştirmenin insan hayatından daha değerli olmadığı bilincinin yerleşmesi ile trafik güvenliğinin sağlanması hepimiz için gereklidir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

3-sayfa, Türkiye, trafik, Spor, Güvenlik, Trafik, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Moto Kurye Kazaları Artıyor: Avukat Denizhan Atalay Uyarıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
12:16 8 gündür haber alınamayan Narin’le ilgili sıcak gelişme Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı 8 gündür haber alınamayan Narin'le ilgili sıcak gelişme! Anne ve babası ilk kez karakola çağrıldı
09:40 İstanbul’da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada İstanbul'da 1 kişinin öldüğü, 45 kişinin de yaralandığı metrobüs kazası kamerada
09:07 Türkiye Narin’i ararken Demet Akalın’ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü Türkiye Narin'i ararken Demet Akalın'ın yaptığı idam çıkışı herkesi ikiye böldü
09:03 İstanbul’da metrobüs kazası 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var İstanbul'da metrobüs kazası! 1 kişi hayatını kaybetti, 50 yaralı var
08:33 Kendinden çok emin Ersun Yanal’dan Süper Lig mesajı Kendinden çok emin! Ersun Yanal'dan Süper Lig mesajı
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
07:50 Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur’a soyadını kullanmaması için resti çekti Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını kullanmaması için resti çekti
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 17:03:03. #1.12#
SON DAKİKA: Moto Kurye Kazaları Artıyor: Avukat Denizhan Atalay Uyarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement