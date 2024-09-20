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Motosiklet, Çocuklara Çarptı

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Gaziantep'te 3 çocuk motosikletle çarpıştı, yaralılar hastanede tedavi altında.

20.09.2024 18:11
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Okuldan çıkan çocuklara motosiklet böyle çarptı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde okuldan çıktıktan sonra evine giden 3 çocuğa, yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı. Feci kazanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olayda 3 çocuk yaralandı.

Olay, 17 Eylül 2024 günü Nizip ilçesi Fevzi Paşa Mahallesi Necip Mahmut Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıktıktan sonra evine giden 3 çocuğa, yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 3 çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan 3 çocuğun yaralanmasıyla sonuçlanan kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde, okuldan çıktıktan sonra evine giden 3 çocuğa, yolun karşısına geçmek isterken motosiklet çarpma ve sonrasındaki panik anları yer aldı.

Motosiklet, Çocuklara Çarptı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet, Çocuklara Çarptı - Son Dakika

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