Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü - Son Dakika
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Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü

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Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması sonucu savrulanlardan birinin başka bir aracın altına kalmasıyla 2 genç hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan sürücü ve yolcu, 2 gün arayla hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada gözaltına alınan sürücü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23.07.2024 11:14
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Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması ve savrulanlardan birinin başka bir aracın altına kalması sonucu yaralanan sürücü ile yolcu 2 gün arayla hayatını kaybetti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde motosikletin kamyonete çarpması ve savrulanlardan birinin başka bir aracın altına kalması sonucu ağır yaralanan 2 genç 2 gün arayla hayatını kaybetti.

Kaza, 4 gün önce ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sanayinin karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan ilçe merkezine doğru giden 17 yaşındaki Hasan Can Şahin idaresindeki 33 ASE 265 plakalı motosiklet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen bölgede dönüş yapan A.V. yönetimindeki 33 VAP 01 plakalı kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Mert Şen yola fırlayınca karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ederek ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Kalbi duran motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Sürücü ile başka bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı yolcu Şen ise daha sonra Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü önceki gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Şen'de doktorların tüm müdahalesine rağmen 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Şen'in cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Öteyandan kazada gözaltına alınan sürücü A.V.'nin adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü
Kaynak: İHA

Motosiklet, Erdemli, Mersin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet kamyonete çarptı: 2 ölü - Son Dakika

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