Yeni aldığı motosikletle ölüme gitti: Kaza anı araç kamerasına yansıdı

17.09.2025 08:02
Erzincan'dan yeni aldığı sıfır motosikletle Sivas'ın Akıncılar ilçesine yolculuk eden 23 yaşındaki genç adam, bariyerlere çarparak hayatını kaybetti. Kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 12 Ağustos 2025 tarihinde Erzincan - Sivas kara yolu Sakaltutan mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzincan'daki bir mağazadan yeni motosiklet alan İbrahim Can Sevinç (23) ikamet ettiği Sivas'ın Akıncılar ilçesine dönmek üzere yola çıktı. Yeni motosikletle seyir halindeki İbrahim Can Sevinç, Sakaltutan mevkiinde yol kenarındaki bariyerlere çarparak savruldu. Genç adam ambulansla kaldırıldığı Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BARİYERLERE ÇARPARAK YOLA SAVRULDU

Yaşanan kaza motosikletin hemen arkasından seyir halindeki bir tırın araç kamerasına yansıdı. Görüntülere, virajda motosikletin bariyerlere çarparak yola savrulduğu anlar görüldü. Öte yandan hayatını kaybeden İbrahim Can Sevinç, geçtiğimiz Cuma günü Sivas'ın Akıncılar ilçesinde toprağa verildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İbrahim Can, Motosiklet, Güvenlik, erzincan, 3-sayfa, trafik, Sivas, Yaşam, Kaza, Son Dakika

