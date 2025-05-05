Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

20 yaşındaki Emirhan Gözalan motosiklet kazasında hayatını kaybetti, son yolculuğuna uğurlandı.

05.05.2025 16:59
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'nın Erenler ilçesinde elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki genç, Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Gece saatlerinde D-100 kara yolu Büyükesence Mahallesi mevkisi Düzce istikametinde meydana gelen kazada, plakaları öğrenilemeyen H.K. idaresindeki elektrikli bisiklet ile Emirhan Gözalan hakimiyetindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada iki sürücü de savrulurken, durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri Emirhan Gözalan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan H.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözalan'ın cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsü morguna sevk edildi.

Öte yandan, olay yerine gelen Gözalan'ın annesi sinir krizi geçirdi. Feryat eden anne Esra Gözalan'ın, "Oğlum" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.

20 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı

Kaza sonrasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Gözalan'ın cenazesi, hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edilerek Akyazı ilçesi Yağcılar Mahallesi Merkez Cami'ne getirildi. Cenaze, kılınan namazın ardından Yağcılar Boşnak Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazı ve defin sırasında baba Gözalan'ın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Kaynak: İHA

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