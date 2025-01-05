Motosiklet Kazasında Genç Hukuk Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, 28 Aralık 2024 tarihinde, kullandığı motosiklet ile seyir halindeyken başka bir motosiklet ile çarpışarak ağır yaralanan 24 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Süleymanpaşa ilçesinde, ikamet ettiği evinden yemek almak için çıkan Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Sıla Pehlivanoğlu, 22 ADV 295 plakalı motosikleti ile yola çıktı. Pehlivanoğlu yönetimindeki motosiklet, Büşra Sokak'a geldiği sırada karşı istikametten gelen A.Ç. yönetimindeki 59 AHZ 560 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada, motosikletten düşen Sıla Pehlivanoğlu, ağır yaralandı. Pehlivanoğlu, ihbar üzerine kaza yerine gelen ambulans ile Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Sıla Pehlivanoğlu, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Sıla Pehlivanoğlu'nun cenazesi, memleketi Edirne'nin Keşan ilçesindeki Saray Avluları Camii'nde, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında Enez Yolu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - EDİRNE