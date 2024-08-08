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Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan yan yoldaki trafik ışıklarında meydana geldi. M.A. idaresindeki 41 DD 007 plakalı Yamaha marka motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen G.K. hakimiyetindeki 34 BSE 376 plakalı Mercedes marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet, yan yatarak M.C.F'nin sürücülüğünü yaptığı 41 YZ 440 Honda marka otomobilin kenarına vurdu. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ile yolcu D.Ç. yaralandı. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen itfaiye ekipleri de yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.