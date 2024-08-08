Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

08.08.2024 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosiklet kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan yan yoldaki trafik ışıklarında meydana geldi. M.A. idaresindeki 41 DD 007 plakalı Yamaha marka motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen G.K. hakimiyetindeki 34 BSE 376 plakalı Mercedes marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet, yan yatarak M.C.F'nin sürücülüğünü yaptığı 41 YZ 440 Honda marka otomobilin kenarına vurdu. Kazada motosiklet sürücüsü M.A. ile yolcu D.Ç. yaralandı. Bu sırada tesadüfen yoldan geçen itfaiye ekipleri de yaralıların yardımına koştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Motosiklet, Kocaeli, Acil Durum, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:26 Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
18:55 Muş’ta baraj gölüne giren 2’si çocuk 5 kişi can verdi Muş'ta baraj gölüne giren 2'si çocuk 5 kişi can verdi
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 00:54:27. #1.13#
SON DAKİKA: Motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement