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Motosiklet park halindeki araca böyle çarptı: 2 yaralı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki otomobile motosiklet çarparken kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Türkeli mahallesi Şehit Ziya Özkozanoğlu caddesinde saat 19.35 saatlerinde meydana geldi. Alperen A. yönetimindeki 01 AVB 254 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde bulunan 01 EB 532 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alperen A. ve yanında yolcu konumunda bulunan eşi N. A. Yaklaşık 20 metre sürüklenerek durabildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapılırken yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.