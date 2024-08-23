Motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Geniş Video İzle

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

23.08.2024 13:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mithatpaşa Caddesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiy göre, Hüseyin Bedirhan Ünal'ın kullandığı 07 BJV 603 plakalı hafif ticari araç ile Ömer Kaya'nın kullandığı 07 BAS 466 plakalı motosiklet çarpıştı.

Güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosiklet sürücüsü Ömer Kaya ve motosiklette yolcu olarak bulunan Murat Yüce yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Motosiklet, Manavgat, Antalya, 3-sayfa, trafik, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:54 SPK’dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in “istifa“ iddiasına inceleme SPK'dan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in "istifa" iddiasına inceleme
00:34 Almanya’nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var Almanya'nın Solingen kentinde festivale bıçaklı saldırı: Ölü ve yaralılar var
22:46 İletişim Başkanlığı paylaştı İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler İletişim Başkanlığı paylaştı! İşte maymun çiçeği virüsü ile ilgili merak edilenler
21:26 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İstifa etmedim, dolaşıma koyulan senaryolar doğru değil
19:49 İsrail savaş uçakları Lübnan’ı vurdu Çok sayıda ölü var İsrail savaş uçakları Lübnan'ı vurdu! Çok sayıda ölü var
10:53 Nepal’de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu 14 kişi öldü Nepal'de 40 kişiyi taşıyan otobüs, nehire uçtu! 14 kişi öldü
10:48 Bomba iddia Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek Bomba iddia! Mesai saatleri kamuda 35, özel sektörde ise 40 saate düşecek
10:31 Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi Görenler sis olduğunu sandı ama gerçek çok başkaydı! 5 kişi feci şekilde yanarak can verdi
10:29 Maça damga vurmuştu Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray’a neden penaltı verdiğini açıkladı Maça damga vurmuştu! Alman hakem Daniel Siebert Galatasaray'a neden penaltı verdiğini açıkladı
10:24 Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti Cezaevine yollanan gizemli mektuba dokunan posta görevlisi, hayatını kaybetti
10:02 KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı KPSS lisans sınavı sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2024 02:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: Motosikletin hafif ticari araçla çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement