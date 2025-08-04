Motosikletiyle kaza yapıp, sosyal medyada paylaştığı video ile yardım istedi

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde motosiklete binen Atakan E., bir süre sonra kaza yaptı.

MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPTI, SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTIĞI VİDEO İLE YARDIM İSTEDİ

Kaza sonucunda yaralanan Atakan E., sosyal medyada paylaştığı video ile yardım istedi. Atakan E.'nin cep telefonuyla çektiği videoda "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Biz büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin. Biz yolda kaldık" diyerek sosyal medya hesabında paylaştı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Söz konusu paylaşımın ardından Atakan E. ve arkadaşı, yardımlarına gelen vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.