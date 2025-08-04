Motosikletiyle kaza yapıp, sosyal medyada paylaştığı video ile yardım istedi

Adana'nın Kozan ilçesinde arkadaşıyla birlikte gece saatlerinde motosiklete binen Atakan E., bir süre sonra kaza yaptı.
Kaza sonucunda yaralanan Atakan E., sosyal medyada paylaştığı video ile yardım istedi. Atakan E.'nin cep telefonuyla çektiği videoda "Çocukluğumun geçtiği adamla sanırım bugün de öleceğiz. Biz büyük bir kaza geçirdik. Şu an bize kimse yardım etmiyor. Allah'ını seven bize yardım etsin. Biz yolda kaldık" diyerek sosyal medya hesabında paylaştı.
Söz konusu paylaşımın ardından Atakan E. ve arkadaşı, yardımlarına gelen vatandaşlarca hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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