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Motosikletlerin çarpıştığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kazada yaralanan arkadaşını ve motosikletini olay yerinden kaçırdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan motosikletin bir başka motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından kırmızı ışık ihlali yapan motosiklette yolcu olarak bulunan şahıs, önce motosikleti ardından da yaralı arkadaşını olay yerinden kaçırdı.

Kaza; Sorgun Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Antbirlik istikametine seyir halindeki Soner Aksoy'un kullandığı 07 BIM 167 plakalı motosiklete, Antalya istikametine gitmekte olan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen motosikletin çarptı. Kazada her 2 motosiklet sürücüsü yaralanırken yaralılardan Soner Aksoy sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Önce motosikleti ardından arkadaşını kaçırdı

Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniyesine yansıdı. Kırmızı ışık ihlali yapan motosiklette yolcu olarak bulunan 1 kişi önce motosikleti alıp olay yerinden uzaklaştırırken, kısa süre sonra geriye dönerek kazada yaralanan ve motosikleti kullandığı belirtilen arkadaşını yanına alıp motosikletin yanına götürdü. 2 arkadaş motosikleti de alıp hızla uzaklaştılar. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.