Motosikletli gençlerin tehlikeli sürüşleri kameralara yansıdı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde motosikletli gençler, trafikte can güvenliklerini tehlikeye düşürerek ilerlerken, o anlar ise cep telefonları ile görüntülendi.

Son dönemlerde motosikletli gençlerin trafikte seyrettikleri esnada yaptıkları tehlikeli hareketler, sık sık kameralara yansıyor. Son olarak Konacık Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Caddesi'nde bir grup gencin trafik güvenliğini tehlikeye atarak seyrettikleri görüldü. Motosiklette yolcu olarak seyreden gençlerden biri, metrelerce yüzüstü yatarak yolculuk yaptı. Aynı gencin başka bir görüntüde arkadaşının kullandığı motosiklete ters şekilde binip yolculuk ettiği görüldü. Üçüncü görüntüde ise başka bir genç ayağa kalkıp kullandığı motosikletin, önünü kaldırmaya çalışması saniye saniye kaydedildi.

Öte yandan Milas - Bodrum karayolunda kaydedilen başka bir görüntüde bir motosiklet sürücüsünün motosikletini uzanarak sürdüğü kameralar tarafından anbean kaydedildi.