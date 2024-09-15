Motosikletli Sürücü Otomobile Çarptı

3.Sayfa

2 ülkeden İsrail\'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

"Kim lan bu herif!"

HÜDA PAR liderinden çok konuşulacak Anayasa çıkışı: Ahmağa anlatır gibi söyledim

Aniden yola çıkan araç motosikletli sürücüye böyle çarptı

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikletin dönüş yapmak isteyen otomobile ok gibi saplandığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza; Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi Gözübenli Parkı önünde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, ara yoldan çıkan otomobile ok gibi saplandı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerini 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yere savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü ilk kontrollerin ardından tedavisi için Gaziantep Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.