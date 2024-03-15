3.Sayfa

Motosikletliyi gafil avladılar: 4 kişi önünü kesip tekme ve yumruklarla saldırdı

Motosikletin önünü kesip, sürücüyü tekme ve yumruklarla darp ettiler

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 şüpheli, seyir halinde olan motosikletlinin önünü keserek tekme ve yumruklarla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran sürücü, güvenlik görevlilerin yardımıyla saldırganların elinden kurtularak adliye bahçesine sığındı.

Edinilen bilgiye göre, isimleri öğrenilemeyen 4 şüpheli, Gebze Adliyesi önünde seyir halinde olan bir motosikletin önünü kesti. Sürücüyü döverek motosikletten indiren saldırganlar, kaçmasını da engelledi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu saldırıda motosiklet sürücüsü neye uğradığını şaşırdı. Yere düşmesine rağmen tekme ve yumrukların hedefi olan sürücüyü, güvenlik görevlileri saldırganların elinden kurtarmaya çalıştı. Kaçarak adliye bahçesine sığınan sürücünün yanında kadın ve kucağında bir çocuk olduğu da görüldü. Okul çıkışında saldırıya denk gelen öğrencilerin bazıları da kavgayı izlerken, bazıları ise kaçıştı.

Saldırı anı ise anbean vatandaş kamerasına yansıdı.