Motosiklette 2'si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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Motosiklette 2'si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Aksaray'da 2'si çocuk 3 kişinin sıkışarak güçlükle bindiği ve çocuğun kullandığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı. Plakası olmayan küçük motosiklete binen 3 kişi, trafikte seyrederken kendilerini görenleri de korkuttu. Bir süre seyrettikten sonra görüntülendiklerini fark eden grup, çekim yapan araçtaki yolcuyu durdurmaya çalıştıktan sonra bir sokağa girerek gözden kayboldu.

22.07.2024 04:44
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Motosiklette 2'si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada

AKSARAY - Aksaray'da 2'si çocuk 3 kişinin sıkışarak güçlükle bindiği ve çocuğun kullandığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 2'si çocuk 1'i yetişkin 3 kişi küçük motosiklete binerek trafiğe çıktı. Plakası olmayan ve bir çocuğun kullandığı motosiklet yolculuğu bir araçla seyreden yolcunun telefon kamerasına yansıdı. Küçücük motosiklete sıkışarak binen 3 kişi trafikte seyrederken kendilerini görenleri de korkuttu. Küçük bir engebede düşmeleri an meselesi olan 3 kişi, bir süre seyrettikten sonra en arkada oturan yetişkin gencin görüntülendiklerini anlamasıyla yavaşlayarak önce çekim yapan araçtaki yolcuyu durdurmaya çalıştı, sonra da bir sokağa girerek gözden kayboldu.

Motosiklette 2\'si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Motosiklette 2'si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosiklette 2'si çocuk 3 kişinin tehlikeli yolculuğu kamerada - Son Dakika
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