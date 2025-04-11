MS Hastası Öğretmene Telefon Dolandırıcılığı

Dolandırıcılar, MS hastası Sevgi öğretmene de acımadı

Sevgi öğretmen, tuzağına düştüğü dolandırıcılara 700 bin lira kaptırdı

Banka görevlisi gibi arayıp 'adınıza kredi çekiliyor' diyerek bilgileri aldılar, kendileri kredi çekip öğretmeni 700 bin lira borca soktular

Anasınıfı öğretmeni Sevgi Toros Gazi:

"Evime sadece benim maaşım giriyor. Çekilen kredileri ödemem mümkün değil"

ANTALYA - Antalya Manavgat'ta anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan Sevgi Toros Gazi, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Multiple Skleroz hastası Sevgi öğretmen, adına kredi çekildiğini söyleyen kişilere verdiği bilgi ve onay kodu sonucu, banka hesaplarından 500 bini kredi, 200 bin lirası da birikimi olmak üzere toplamda 700 bin lira dolandırıldı.

Manavgat'ta bulunan bir devlet okulunda anasınıfı öğretmeni olarak görev yapan evli ve 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Sevgi Toros Gazi, telefon dolandırıcıların son kurbanlarından birisi oldu. MS hastalığının yanı sıra tansiyon ve şeker hastası da olan görevine elindeki baston yardımıyla gelen Sevgi öğretmeni, bankacı olarak tanıtıp telefonla arayan dolandırıcılar, banak hesaplarında bir hareket olduğunu ve adına kredi çekildiğini söyledi. Sevgi öğretmene, işlemi kendisi yapmıyorsa durdurulabileceğini ileten dolandırıcılar, bilgi ve onay kodu istedi. Paniğe kapılan öğretmen, verdiği bilgiler sonrası ise hayatının şokunu yaşadı. Dolandırıcılar Sevgi öğretmenin 2 ayrı banka hesabından 500 bin lira kredi tutarı ve 200 bin lira değerindeki döviz birikimini kendi hesaplarına aktardı.

"Kredileri ödemem mümkün değil"

Olayı anlatan Sevgi Öğretmen "Dün dersim yoktu. Arkadaşlarımla birlikte alacağımız bir eğitim için okula geldim. Arkadaşlarımın derslerinin bitmesini beklerken cep telefonum çaldı. Telefondaki bayan, bir bankanın Ankara Mamak şubesinden benim adıma yüklü miktarda kredi çekilmekte olduğunu, eğer bu işlem bilgim dışında yapılıyorsa bana yardımcı olacağını ve kredi çekimini engelleyeceğini söyledi. Yaklaşık 35 dakika telefonla görüştük. Bu süreçte beni Ankara'daki bankada görevli olduğunu belirttiği bir kişiye de bağladı. Telefonuma gelecek şifreleri kendilerine bildirmemi istedi. Telefonu kapattıktan sonra dolandırıldığımı anladım. Şu an ne yapacağımı bilemiyorum. Benim evime sadece benim maaşım giriyor. Benim çekilen kredileri ödemem mümkün değil" dedi.