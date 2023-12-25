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MSB: "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist... - Son Dakika
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MSB: "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist...

MSB: "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye\'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist...
25.12.2023 - 10:00,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik olarak düzenlenen hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, hava harekatları sonucunda en az 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB, tarafından yapılan açıklamada, "23 Aralık tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist etkisiz hale getirildi. Hava harekatlarının sonucuna ilişkin hedef kıymetlendirme çalışmaları devam ediyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Milli Savunma Bakanlığı, Aralık, Suriye, Irak, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa MSB: '23 Aralık 2023 tarihinde Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik hava harekâtlarında ilk belirlemelere göre en az 26 terörist... - Son Dakika


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